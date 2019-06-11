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روسيا: قضية اللاجئين فى إدلب يمكن حلها بعد تنفيذ مذكرة سوتشى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:56 م
روسيا: قضية اللاجئين فى إدلب يمكن حلها بعد تنفيذ مذكرة سوتشى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن قضية اللاجئين فى شمال غرب سوريا يمكن حلها بعد التنفيذ الكامل لمذكرة سوتشي، مشيراً إلى أن تركيا تلتزم بشكل كامل بما تفرضه المذكرة عليها من التزامات.

 


وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره من جرينادا بيتر ديفيد، اليوم الثلاثاء بموسكو: "يدور الحديث حول المواطنين السوريين فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب، الذين وجدوا أنفسهم فى موقف الرهائن بسبب تنظيم "جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام سابقا).

 


وأضاف: "هذا التنظيم الإرهابى يُرهِب المدنيين والتنظيمات المسلحة، التى لا تشكل جزءا منه"، موضحا أن حل هذه المشكلة يكمن فى ضرورة التنفيذ الكامل لمذكرة سوتشي.

 

وتابع لافروف قائلا: "لقد أخذ الأتراك على عاتقهم مهمة ضمان الفصل بين المعارضة المسلحة والإرهابيين، وبمجرد حدوث ذلك سيتم تخفيف معاناة هؤلاء المليونى مدنى فى إدلب ليكونوا قادرين على العيش بسلام".

 


وأكد وزير الخارجية الروسى أن الجيش السورى لن يتسامح مع الهجمات الإرهابية فى إدلب، موضحا أن بلاده ستدعم الجيش السورى فى إخماد بؤر هذه الانتهاكات الجسيمة لنظام خفض التصعيد على الفور.


روسيا

إدلب

مذكرة سوتشى

سوريا

لافروف

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