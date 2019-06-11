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رجل الأعمال اللبنانى نزار زكا : السجن فى إيران زاد من عزيمتى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:27 م
رجل الأعمال اللبنانى نزار زكا : السجن فى إيران زاد من عزيمتى نزار زكا
كتب- هاشم الفخرانى

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عقد رجل الأعمال اللبناني، نزار زكا، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً فى قصر بعبدا ببيروت، وتحدث لأول مرة بعد الإفراج عنه من السجون الإيرانية، عقب وصوله من إيران.

وقال نزار زكا: "لن أخوض فى تفاصيل الخطف والاعتقال التعسفى والمحاكمة الصورية بإيران"، مضيفاً "السجن فى إيران زاد من عزيمتى للدفاع عن حقوق الإنسان".

وشكر نزار زكا وسائل الإعلام، قائلا: "اعتبر الإعلام الرئة التى تنفست بها خلال سجنى"، مشيراً إلى أنه سفر إلى طهران بدعوى رسمية قبل أن يتم خطفه واتهامه بالتجسس.

وكان رجل الأعمال اللبناني، نزار زكا، قد وصل إلى قصر بعبدا في بيروت، حيث أفاد مصدر بمطار بيروت، الثلاثاء، بوصول زكا إلى المطار بعد أن أفرجت عنه السلطات الإيرانية.

 


رجل الاعمال اللبنانى نزار زكا

نزار زكا

زكا

لبنان

بعبدا

الافراج عن نزار زكا

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