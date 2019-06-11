سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يعتمد نتيجة "الابتدائية" ويعلن الاوائل

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:49 م
رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يعتمد نتيجة "الابتدائية" ويعلن الاوائل اسماء العشر الأوائل لمنطقة الأقصر الأزهرية
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية. 
 
وتم إعلان اسماء العشر الأوائل وهم كل من رحاب مصطفى ثروت معهد الحرمين الشريفين الخاص بالأقصر وحصل يوسف حسين صلاح الطالب بمعهد محمد الصادق بالمركز الثاني كما حصلت منه أحمد عيد عثمان الطالبة بمعهد الدير بالمركز الثالث وحصلت  ابنة عمها ندى محمد عيد عثمان الطالبة بمعهد الدير بالمركز الرابع وحصلت زينب رمضان محمود الطالب بمعهد الدير بالمركز الخامس كما حصلت زينب عبد الحميد محمد الطالبة بمعهد الدير بالمركز السادس وكان المركز السابع من نصيب شيماء أحمد سلامة الطالب بمعهد الدير وحصلت زينب محمود أحمد الطالبة بمعهد حسب ربه بالمركز الثامن كما حصل عمرعبدالستار عبد الحميد الطالب بمعهد محمد الصادق بالمركز التاسع وحصل إبراهيم محمد إبراهيم محمد  الطالب بمعهد الحرمين الشريفين الخاص بالأقصر بالمركز العاشر وحصلت هدير أحمد محمود الطالبة بمعهد الدير بالمركز العاشر مكرر. 
 
يذكر أن معهد الدير بمركز إسنا جنوب الأقصر يحص 6 مراكز من بين العشرة الأوائل بالشهادة الابتدائية الأزهرية . 

الاقصر

اخبار الاقصر

منطقة الاقصر الازهرية

الشهادة الابتدائية الازهرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
8 محاكم اقتصادية موجودة على مستوى الجمهورية ..اعرف مكانهم

8 محاكم اقتصادية موجودة على مستوى الجمهورية ..اعرف مكانهم

«الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط عمل البرامج.. ويلزم"التوك شو" بـ 90 دقيقة لمدة البرنامج والفواصل الإعلانية عن 8 دقائق.. ويطالب القنوات بإخطار المجلس والنقابة بالكوادر العاملة.. ويؤكد: حريصون على ضبط المشهد الإعلامى

«الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط عمل البرامج.. ويلزم"التوك شو" بـ 90 دقيقة لمدة البرنامج والفواصل الإعلانية عن 8 دقائق.. ويطالب القنوات بإخطار المجلس والنقابة بالكوادر العاملة.. ويؤكد: حريصون على ضبط المشهد الإعلامى

بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

"قرب قرب مين يزود" آثار مصرية للبيع فى لندن.. مركب لجنود مصريين بـ101 ألف دولار.. ومخطوطة من كتاب الموتى بـ38 ألفا.. وتمثال خشبى ارتفاعه 193 سم يقدر بـ228 ألفا.. وتمثال الأسد بـ114 ألفا

"قرب قرب مين يزود" آثار مصرية للبيع فى لندن.. مركب لجنود مصريين بـ101 ألف دولار.. ومخطوطة من كتاب الموتى بـ38 ألفا.. وتمثال خشبى ارتفاعه 193 سم يقدر بـ228 ألفا.. وتمثال الأسد بـ114 ألفا

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة