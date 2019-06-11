رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يعتمد نتيجة "الابتدائية" ويعلن الاوائل

الأقصر - أحمد مرعى

اعتمد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية.

وتم إعلان اسماء العشر الأوائل وهم كل من رحاب مصطفى ثروت معهد الحرمين الشريفين الخاص بالأقصر وحصل يوسف حسين صلاح الطالب بمعهد محمد الصادق بالمركز الثاني كما حصلت منه أحمد عيد عثمان الطالبة بمعهد الدير بالمركز الثالث وحصلت ابنة عمها ندى محمد عيد عثمان الطالبة بمعهد الدير بالمركز الرابع وحصلت زينب رمضان محمود الطالب بمعهد الدير بالمركز الخامس كما حصلت زينب عبد الحميد محمد الطالبة بمعهد الدير بالمركز السادس وكان المركز السابع من نصيب شيماء أحمد سلامة الطالب بمعهد الدير وحصلت زينب محمود أحمد الطالبة بمعهد حسب ربه بالمركز الثامن كما حصل عمرعبدالستار عبد الحميد الطالب بمعهد محمد الصادق بالمركز التاسع وحصل إبراهيم محمد إبراهيم محمد الطالب بمعهد الحرمين الشريفين الخاص بالأقصر بالمركز العاشر وحصلت هدير أحمد محمود الطالبة بمعهد الدير بالمركز العاشر مكرر.

يذكر أن معهد الدير بمركز إسنا جنوب الأقصر يحص 6 مراكز من بين العشرة الأوائل بالشهادة الابتدائية الأزهرية .