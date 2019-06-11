خفر السواحل الليبى يعترض 60 مهاجرا بمياه المتوسط فى طريقهم لأوروبا

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أعلن خفر السواحل الليبى اليوم /الثلاثاء/ اعتراض 60 مهاجرا على الأقل - بينهم سيدة - كانوا فى طريقهم إلى أوروبا، فى مياه البحر المتوسط قبالة سواحل البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم خفر السواحل الليبى أيوب قاسم قوله إنه تم اعتراض قارب مطاطى يحمل على متنه مهاجرين، غالبيتهم يحملون جنسيات إفريقية فيما عدا خمسة أشخاص من بنجلاديش، قبالة مدينة "الخمس" التى تقع على بعد نحو 120 كيلومترا شرقى العاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف قاسم أنه تم تقديم المساعدات الطبية والإنسانية إلى المهاجرين قبل أن يتم نقلهم إلى مخيم للاجئين فى طرابلس.

يذكر أن ليبيا أصبحت نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين واللاجئين الأفارقة الذين يحاولون الفرار إلى أوروبا في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي. فيما تحاول السلطات الليبية، بدعم أوروبي، زيادة الجهد المبذول لوقف تدفق المهاجرين.