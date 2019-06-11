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حظر توصيل المرافق للمبانى السكنية بشمال سيناء للمخالفين لقرار طلاء المنازل

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:33 م
حظر توصيل المرافق للمبانى السكنية بشمال سيناء للمخالفين لقرار طلاء المنازل جانب من اجتماع اليوم
شمال سيناء - محمد حسين

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أكد أسامه الغندور، السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء، عن حظر توصيل المرافق والتراخيص للمنازل غير مكتملة التشطيب الخارجى، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال  اجتماع مع  رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية .

واعلن " الغندور"، خلال الاجتماع المنعقد اليوم الثلاثاء، عن توحيد لون واجهات المباني بالمحافظة، وهو اللون البيج ومشتقاته  و تشكيل ٣ لجان، أحدهما برئاسة المحافظ والثانية برئاسة نائب المحافظ والثالثة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وأيضا تشكيل لجان في مجالس المدن برئاسة سكرتيري مجالس المدن لتنفيذ هذه التعليمات.

وطالب رؤساء مجالس المدن بحصر العمارات السكنية والمنازل المبنية بالطوب والغير مكتملة التشطيب الخارجي.

 

 


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توحيد لون المبانى بسيناء

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