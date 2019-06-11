حبس عاطلين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية فى حلوان

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة ربة منزل.

تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من ربة منزل 46 سنة مقيمة بدائرة القسم، بإكتشافها سرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة سكنها بالإنتقال لمحل البلاغ، والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة النوم .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين صديقى نجل المجنى عليها مقيمان بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقر الأول بأنه نظراً لإرتباطهما بعلاقة صداقة بنجل المجنى عليها وعلمهما بعدم تواجد والدته بالشقة سكنها ، خططا لارتكاب الواقعة.

كما قاما باستدراج الأخير لأحد محال الألعاب الإلكترونية "playstation" بمنطقة سكنهم ، ومغافلته والاستيلاء على نسخة المفاتيح الخاصة بالشقة سكنه ، وقام الأول بالإنصراف من المحل بدعوى شراء بعض المستلزمات ، وتوجه لمسكن المجنى عليها ، والإستيلاء على المسروقات ، وعاد مرة أخرى بينما إنتظر الثانى بصحبة نجل المجنى عليها لمنعه من مغادرة المحل.

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها، وتم بإرشادهما ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكن المتهم الأول ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات.