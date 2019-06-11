سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس عاطلين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية فى حلوان

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:39 م
حبس عاطلين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية فى حلوان مشغولات ذهبية-أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة حلوان بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة ربة منزل.
 
تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من ربة منزل  46 سنة مقيمة بدائرة القسم، بإكتشافها سرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة سكنها بالإنتقال لمحل البلاغ، والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة النوم .
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى  أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين صديقى نجل المجنى عليها مقيمان بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقر الأول بأنه نظراً لإرتباطهما بعلاقة صداقة بنجل المجنى عليها وعلمهما بعدم تواجد والدته بالشقة سكنها ، خططا لارتكاب الواقعة. 
 
كما قاما باستدراج الأخير لأحد محال الألعاب الإلكترونية "playstation" بمنطقة سكنهم ، ومغافلته والاستيلاء على نسخة المفاتيح الخاصة بالشقة سكنه ، وقام الأول بالإنصراف من المحل بدعوى شراء بعض المستلزمات ، وتوجه لمسكن المجنى عليها ، والإستيلاء على المسروقات ، وعاد مرة أخرى بينما إنتظر الثانى بصحبة نجل المجنى عليها لمنعه من مغادرة المحل.
 
وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها، وتم بإرشادهما ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها  بمسكن المتهم الأول ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات.
 

نيابة حلوان

سرقة مشغولات

سرقة شقة

جريمة سرقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة