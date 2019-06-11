جنايات بنها تحيل أوراق عاطل للمفتى لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات

القليوبية-نيفين طه

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين عادل على ماهر هلال، خالد على إبراهيم على ووكيل النيابة أحمد خالد فراج وأمانة سر محمد فرحات، بإحالة أوراق عاطل إلى المفتى، لقيامه بقتل شخص مع سبق الإصرار والترصد، وتحديد جلسة 17 من يوليو المقبل، للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين .

وتبين من التحقيقات، أن المتهم أحمد شوقى استعان بكل من علاء أشرف ع ومحمد عزت د وخالد حسين، بدائرة مركز الخانكة، للتخلص من المجنى عليه أحمد محمد السيد، عمد، بأن بيتوا النية لقتله، وأعدوا له سلاح ناريا "بندقية آلية"، بحوزة الأول، وتوجهوا إلى مسكنه، بسبب خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجنى عليه، حيث خرج للمسكن أحاط به المتهم الثالث، وقيده وأطلق الأول النار عليه، واستقلا سيارة قيادة الثانى برفقة الرابع .

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، بمقتل أحمد محمد السيد.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وبسؤال شهود الواقعة اقروا بقيام المتهمين بقتل المجني عليه بسلاح ناريا " بندقية آلية" كانت بحوزة الأول، وتوجهوا إلى مسكنه، بسبب خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجنى عليه، حيث خرج للمسكن، أحاط به المتهم الثالث، وقيده وأطلق الأول النار عليه، واستقلا سيارة قيادة الثانى برفقة المتهم الرابع .