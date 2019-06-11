توفير 1120 أمبول أنسولين لمرضى السكر بالوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلنت مدير إدارة الصيدلة بقطاع الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة ابتسام كامل عبد الجيد، اليوم الثلاثاء، عن توفير 1120 أمبول من الأنسولين لمرضي السكر بالمحافظة.

أكدت أبتسام، توفير 120 أمبول من الأنسولين المائي قصير المدي والمفعول، و 1000 أمبول من الأنسولين ممتد المفعول، وذلك بالوحدات الصحية القروية والمستشفيات العامة والمركزية.

ولفتت عبد الجيد، إلي دعم وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة الدكتورة السيدة علي مشرف لإدارة الصيدلة، بكافة الإمكانات والسيارات لتلبية الاحتياجات الدوائية للمنشآت الصحية على مستوي المراكز الإدارية الخمسة بالوادى الجديد، ومساعد مفتشي الصيدلة علي أداء مهامهم.