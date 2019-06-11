سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

توفير 1120 أمبول أنسولين لمرضى السكر بالوادى الجديد

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:16 ص
توفير 1120 أمبول أنسولين لمرضى السكر بالوادى الجديد انسولين - أرشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مدير إدارة الصيدلة بقطاع الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة ابتسام كامل عبد الجيد، اليوم الثلاثاء، عن توفير 1120 أمبول من الأنسولين لمرضي السكر بالمحافظة.
 
أكدت أبتسام، توفير 120 أمبول من الأنسولين المائي قصير المدي والمفعول، و 1000 أمبول من الأنسولين ممتد المفعول، وذلك بالوحدات الصحية القروية والمستشفيات العامة والمركزية.
 
ولفتت عبد الجيد، إلي دعم وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة الدكتورة السيدة علي مشرف لإدارة الصيدلة، بكافة الإمكانات والسيارات لتلبية الاحتياجات الدوائية للمنشآت الصحية على مستوي المراكز الإدارية الخمسة بالوادى الجديد، ومساعد مفتشي الصيدلة علي أداء مهامهم.
 
 

محافظه الوادى الجديد

صحة الوادى الجديد

انسولين

مركز الخارجه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة