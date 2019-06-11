سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ المبادرة القومية لتنشيط السياحة بالداخلة الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:25 ص
تنفيذ المبادرة القومية لتنشيط السياحة بالداخلة الأسبوع المقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن بهاء شوقى، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن موافقة الوزارة بالتعاون مع المحافظة، بقيادة محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، على تنفيذ المبادرة القومية لتنشيط السياحة على أرض المحافظة.

 

وأكد شوقى فى بيان له، أنه سيتم تنفيذ المبادرة فى إدارة الطلائع فى الفترة من 16- 21 يونيو الجارى، على أن يجرى حجز إقامة "تخييم" إعاشة بواحة الداخلة لعدد 85 فردا مع توفير وسيلة الانتقالات الداخلية للمشاركين والقائمين على تنفيذ البرنامج من وإلى مكان التنفيذ.

 

وأضاف شوقى، أن المبادرة تنفذ فى مرحلتها الثانية بالوادى الجديد، كما أن المبادرة تنفذها الوزارة بهدف تنشيط السياحة بالتعاون مع وزارة البيئة واتحاد الملاحة الرياضية.


الوادى الجديد

المبادرة القومية لتنشيط السياحة

تخييم بواحة الداخلة

تنشيط السياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة