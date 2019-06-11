تنفيذ المبادرة القومية لتنشيط السياحة بالداخلة الأسبوع المقبل

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن بهاء شوقى، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن موافقة الوزارة بالتعاون مع المحافظة، بقيادة محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، على تنفيذ المبادرة القومية لتنشيط السياحة على أرض المحافظة.

وأكد شوقى فى بيان له، أنه سيتم تنفيذ المبادرة فى إدارة الطلائع فى الفترة من 16- 21 يونيو الجارى، على أن يجرى حجز إقامة "تخييم" إعاشة بواحة الداخلة لعدد 85 فردا مع توفير وسيلة الانتقالات الداخلية للمشاركين والقائمين على تنفيذ البرنامج من وإلى مكان التنفيذ.

وأضاف شوقى، أن المبادرة تنفذ فى مرحلتها الثانية بالوادى الجديد، كما أن المبادرة تنفذها الوزارة بهدف تنشيط السياحة بالتعاون مع وزارة البيئة واتحاد الملاحة الرياضية.