تنظيم زيارات إلى المحميات الطبيعية للجيل الثانى والثالث من المصريين بالخارج

فى إطار تضافر الجهود الحكومية في البرامج الخاصة بشباب الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج، تم إعداد برنامج خاص لزيارات لشباب المصريين بالخارج إلى المحميات الطبيعية بمصر.

وتعتبر تلك الزيارات هامة جدًا للترويج لهذه الأماكن الطبيعية والاستمتاع بها مع إدراك أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث أن زيارة شباب المصريين بالخارج لتلك المحميات وسط أجواء الطبيعة هو خير رسالة للعالم بأن مصر تمتلك العديد من المقومات الأثرية والطبيعية والتاريخية.

ودعت الحكومة بمناسبة الأجازة الصيفية الأسر المقيمة بالخارج، لمشاركة أبنائهم خلال زيارتهم لمصر في البرنامج الذي تنظمه الوزارة لأبناء المصريين في الخارج من الجيل الثاني والثالث، على أن يتراوح سن الشباب بين 18 - 35 عاما، مشيرة إلى أن برامج أبناء الجيلين الثانى والثالث الجارى تنظيمهما هدفها ربط شباب المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

ويأتى الاهتمام بالطلاب والشباب يأتى على رأس الأولويات فى إطار رؤية الدولة للاستفادة والترويج للمحميات الطبيعية، وذلك من خلال زيادة مشاركتهم الفعلية فى الأنشطه البيئية، مشيرة إلى أن ما يميز المبادرة الخاصة بالتعاون مع وزارة الهجرة أنها تسعى إلى رفع وعى أبناء المصريين بالخارج بثروات مصر الطبيعيه وتنوعها وأهمية صون الموارد الطبيعية التى تعتبر أساس الحياة على كوكب الأرض.

وسيتم تنظيم معسكر بشرم الشيخ، لأبناء المصريين بالخارج ممن يتراوح أعمارهم من 10 إلى 16 عام، كبداية انطلاق حقيقية للشباب لفهم أهمية رأس المال الطبيعي والمتمثل في محمياتنا الطبيعية والتي تضعها الوزارة على رأس أولوياتها، وتتماشي النبادرة مع نظيرتها المتعلقة بتشجيع الشباب لفهم العلاقة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتى اتفقت عليها مع وزير البيئة البولندي بصفته رئيس موتمر تغير المناخ الرابع والعشرين.

يذكر أن برامج شباب الجيل الثانى والثالث يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارات الدفاع الأثار والشباب والرياضة وتشمل زيارات للمناطق الأثرية، كما يتم تنظيم زيارات لوحدات القوات المسلحة؛ للتعرف على أساليب التدريب ‏ورفع الكفاءة القتالية، بالإضافة إلى تنظيم دورات فى الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، من أجل ربطهم مرة أخري بوطنهم الأم وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، كونهم سفراء مصر فى الخارج، فهم خط الدفاع الأول عن مصر في الخارج، وتعريفهم بالجهود المبذولة في الداخل للنهوض بالوطن، كما يتم إعداد دورة بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.