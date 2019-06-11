سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على شروط ضم خطباء المكافأة بأوقاف الإسكندرية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:57 م
تعرف على شروط ضم خطباء المكافأة بأوقاف الإسكندرية اختبارات تحريرية لخطباء المكافأة " ارشيفية"
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لجنة اختبارات خطباء المكافأة، وذلك فى إطار الحرص على الترقى العلمى والتحسين المالى لخطباء المكافأة، قائلا، إن الوزارة حرصت على وضع شروط وإجراءات صارمة لضم خطباء المكافأة، ومن ضمن هذه الشروط، أن يكون حاصلا على شهادة أزهرية أو خريج المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف ومعه تصريح للخطابة من الوزارة.

 

وأضاف وكيل الأوقاف، أن اختبارات خطباء المكافأة تجرى بأربع لجان وهى لجنة المركز الثقافى بمسجد الإمام محمد عبده ولجنة القائد إبراهيم ولجنة الحديد والصلب ولجنة معسكر أبو بكر الصديق بالعصافرة.

 

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن هذه الاختبارات تأتى تأكيداً على أهمية رفع المستوى المادى والعلمى للخطباء، وفى إطار تجديد الخطاب الدينى والعمل على التصدى للفكر المتطرف الهدام بالحكمة والموعظة الحسنة وفق المنهج الأزهرى الوسطى.


الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اوقاف الاسكندريه

اختبارات

خطباء المكافأة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. اختبارات تحريرية لخطباء المكافأة بمديرية أوقاف الأقصر فى إسنا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:25 م

أوقاف الفيوم : اجراء اختبارات تحريرية لخطباء المكافأة لمدة يومان

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:00 ص

الأوقاف تفتح باب التقديم لخطباء المكافأة للعمل مقيمى شعائر

الخميس، 06 يونيو 2019 05:05 م

أوقاف بنى سويف: نسد عجز الأئمة بخطباء المكافأة ونطالب بتجديد الخطاب الدينى

الثلاثاء، 14 مايو 2019 01:00 ص

"أوقاف الدقهلية": دورة تدريبية لـ 2000 خطيب بالمكافأة استعدادًا لشهر رمضان

الإثنين، 06 مايو 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة