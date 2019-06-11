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تداول 38 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:28 م
تداول 38 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الثلاثاء 38 سفينة.

 وشهد ميناء شرق بورسعيد نشاطاً ملحوظاً فى عدد دخول السفن حيث استقبل 8 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 8 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وبضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الارصفة 5 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.

 

 


بورسعيد

ميناء بورسعيد

سفن حاويات

ميناء غرب بورسعيد

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