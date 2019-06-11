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تداول 20 سفينة و31 ألف طن ألمونيوم و200 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:45 م
تداول 20 سفينة و31 ألف طن ألمونيوم و200 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الاحمر
السويس - السيد فلاح

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 20 سفينة وتم تداول 31 ألف طن ألمونيوم و200 شاحنة بضائع و57 سيارة حيث شملت حركة الواردات 31 الف طن المونيوم و124 شاحنة و51 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 76 شاحنة بضائع و6 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امانة والنوى اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة Dahlia Harmony وغادرت السفينتين أمانة والنوى أكسبريس،كما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينة سينا.

 

 


موانى البحر الأحمر

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