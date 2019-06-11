تخصيص 5 ملايين جنيه لرفع كفاءة طريق أبو شلبى بين مركزى أبو حماد وفاقوس

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،اعتماد 5 ملايين جنيه لرفع كفاءة وإعادة رصف طريق أبو شلبى مفارق أبو نصار الواصل بين مركزى أبو حماد وفاقوس بطول 12 كم وتهيئته أمام حركة السيارات، مشيراً إلى أن الطريق يمثل محور مروري هام يربط بين مدينتي أبو حماد وفاقوس .

وأوضح محافظ الشرقية،فى بيان له،أن طريق ابو شلبى مفارق ابو نصار كان يعانى من الاهمال، مما أسفرعن وقوع العديد من الحوادث لذا تم إعتماد مبلغ 5 ملايين جنيه للبدء فوراً في أعمال إعادة الرصف ورفع كفاءة الطريق وذلك طبقاً لجدول زمني محدد وبمواصفات قياسية.

وأكد "غراب"،أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً لرفع كفاءة الطرق التي تربط بين المراكز وبين القرى المختلفة بنطاق المحافظة باعتبارها تمثل عصب التنمية والتجارة وتسعى جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لرصف الطرق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .