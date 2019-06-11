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تجديد حبس "مسجلين" شرعا فى سرقة سيارة مواطن بالتجمع 15 يوماً

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:03 م
تجديد حبس "مسجلين" شرعا فى سرقة سيارة مواطن بالتجمع 15 يوماً محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهمين بالشروع فى سرقة سيارة مواطن بالتجمع الخامس، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم "عاصم. ف"، و"ولاء.ن"، مسجلين ف 3 قضايا سرقة بالإكراه.
 
ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغاً من "م. ع"، يفيد بتمكنه من ضبط متهمين أثناء محاولتهم سرقة سيارته الخاصة، من أمام محل مسكنه، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة لكسر باب السيارة، وبسؤالهم اعترفوا بالشروع فى السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات اللازمة.
 
 

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