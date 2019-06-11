تأجيل محاكمة نائب مرشد الإخوان و16 آخرين فى أحداث عنف بالمنيا لأغسطس المقبل

فريق المحافظات

أجلت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار إبراهيم أمين إبراهيم، وعضوية المستشارين محمد عاطف النجار ومحمد سعيد على، وأمانة سر خالد شعبان، اليوم الثلاثاء، محاكمة نائب مرشد الإخوان، و16 آخرين فى قضية أعمال عنف، ومحاولة قلب نظام الحكم، إلى جلسة اليوم الثانى من دور شهرأغسطس المقبل للمرافعة.

واستمعت المحكمة إلى بعض المتهمين، واستكملت المرافعة عن نائب مرشد الإخوان محمود عزت، و16 آخرين بينهم 10 متهمين محبوسين على ذمة قضية خلية الشراينة.

وكانت أجهزة الأمن القت القبض على المتهمين فى 14 من شهر فبراير عام 2014 بقرية الشراينة بمركز سمالوط، بينهم نائب مرشد جماعة الاخوان و16 آخرين بتهمة تكوين خلية إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم ، ومحاولة تخريب الإقتصاد المصرى، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وحيازة مطبوعات من شأنها تحض على تكدير الرأى العام.