بالأسماء ..ننشر حركة تنقلات مفاجئة بين رؤساء المدن بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لتحسين مستوى الأداء وضبط منظومة العمل.

وشملت حركة التنقلات الصادر بها القرار رقم 7318 لسنة 2019، ندب محمد محمد الصافي رئيس حي ثان الزقازيق للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وندب أحمد جابر محمد نائب رئيس حي ثان الزقازيق للعمل بوظيفة رئيس حي ثان الزقازيق، وندب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة أبو كبير، وندب صبحي الهادي مدير إدارة النظافة و التجميل بالديوان العام للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، وندب هشام عبد المقصود علي محاسب بالدرجة الأولى التخصصية – تمويل ومحاسبة بالديوان العام للعمل بوظيفة رئيس مدينة القرين، وندب فيصل عبد الكريم منصور محاسب بالدرجة الأولى التخصصية تمويل ومحاسبة بالديوان العام للعمل بوظيفة رئيس مدينة منشآة أبو عمر.

كما قررالمحافظ نقل كل من صلاح سالم منصور وبدوي محمود الشحات والسيد عبدالله سليم عبدالله، من العمل بوظائفهم الحالية للعمل بديوان عام محافظة الشرقية، وإنهاء التعاقد مع السيد أسامة عادل حسن عايش من العمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة ههيا بنظام العقد المؤقت، مؤكدا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وأكد محافظ الشرقية أن هذا القرار يأتي بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتقييم العمل، وذلك في إطار تنظيم دولاب العمل الحكومي وتحسين مستوى العاملين بالجهاز الإداري لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.