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بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 3 من أسرتها فى انقلاب سيارة على طريق الضبعة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:40 م
بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 3 من أسرتها فى انقلاب سيارة على طريق الضبعة حادث تصادم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالي

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لقيت طفلة رضيعة مصرعها وأصيب 3 من أسرتها بإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب سيارة، مساء اليوم، بالكيلو 37 على طريق الضبعة - القاهرة، فى نطاق مدينة الضبعة، ونقلت سيارات الإسعاف الجثة والمصابين إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى الضبعة المركزى أحمد عثمان شحاتة "38 سنة" من منطقة المعادى فى القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطعى بفروه الرأس حوالى 7 سم واشتباه  pc، وعزة حسن دسوقى "58 سنة" مصابة بكدمات بالكتف والحوض وسجحات متفرقة بالجسم، ومى محمد عاشور "30 سنة" مصابة بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.

كما استقبل المستشفى حلا أحمد عثمان شحاتة، جثة هامدة، إثر حادث انقلاب سيارة. تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.


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