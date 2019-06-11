بالأسماء .. غرق شخصين وأنقاذ آخرين بشواطئ مطروح

مطروح - حسن مشالى

لقى شخصان مصرعهما وأصيب شخصان آخران إثر تعرضهما للغرق، بشواطئ مختلفة فى نطلق مدينة مرسى مطروح، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى مطروح العام، وصول "مصطفى محمد جابر "١٨ سنة" من منطقة المرج فى القاهرة- جثة هامدة، إثر تعرضه للغرق بشاطئ الغرام، غربى مدينة مرسى مطروح، وتم نقل الجثة لثلاجة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، و"يوسف محمد إبراهيم٢٠ سنة" من القاهرة- عقب إنقاذه من الغرق بشاطئ الغرام، وحالته العامة متوسطة ،كما استقبل المستشفى، "عبد الله نجاح عبد الغنى موسى٤٠ سنة" من المنوفية، إثر تعرضه للغرق بشاطئ عجيبة، ووصفت حالته العامة بالسيئة.

ودخل مستشفى مطروح العام، "محمود محمد إبراهيم عمر 28 سنة"، من المنصورة عقب تعرضه للغرق، وكانت الحالة العامة سيئة وتم عمل إنعاش قلبى ولم يستجيب.

تحررت المحاضر اللازمة وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.