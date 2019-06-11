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انتهاء امتحان مادة التوحيد لطلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:53 ص
انتهاء امتحان مادة التوحيد لطلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية 2019
كتب لؤى على

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انتهت منذ قليل، اللجنة الأولى لطلاب القسم الأدبى فى الثانوية الأزهرية بامتحانات نهاية العام، حيث أدى الطلاب، امتحان مادة التوحيد ،ويواصل الطلاب بعد قليل امتحان اللجنة الثانية بمادة اللغة الأجنبية الثانية، وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرا. 

 وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و 51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.

 


الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

امتحان الثانوية

مادة التوحيد

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