اليوم السابع: "23 فارساً فى مهمة استعادة الأميرة الأفريقية"

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، " 23 فارساً فى مهمة استعادة الأميرة الأفريقية"، وفيه: أجيرى يحسم الجدل حول قائمة المنتخب النهائية.. وفيلم «الممر » لتحفيز اللاعبين للتتويج بالنجمة الثامنة، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة التاسعة.
وداخل العدد
ـ السيسى يؤكد لرئيس الكونجرس اليهودى العالمى: ضمان حقوق الفلسطينيين يفتح آفاقاً جديدة للتنمية
ـ المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة الاستاتيكا "عربى ولغات"
ـ قطر تحولت لبنك ينفق أموالا حراما لخدمة الإرهاب
ومدبولى يشدد على أهمية إعلان الأسعار..ـ الحكومة تحاصر جشع
ـ البرلمان يوافق نهائياً على مشروع قانون زيادة المعاشات
ـ أردوغان يبيع تاريخ تركيا للتغطية على فشله الاقتصادى
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