اليوم السابع: "23 فارساً فى مهمة استعادة الأميرة الأفريقية"

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، " 23 فارساً فى مهمة استعادة الأميرة الأفريقية"، وفيه: أجيرى يحسم الجدل حول قائمة المنتخب النهائية.. وفيلم «الممر » لتحفيز اللاعبين للتتويج بالنجمة الثامنة، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة التاسعة.





وداخل العدد



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