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اليوم السابع: "23 فارساً فى مهمة استعادة الأميرة الأفريقية"

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:55 م
اليوم السابع: "23 فارساً فى مهمة استعادة الأميرة الأفريقية" اليوم السابع

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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، " 23 فارساً فى مهمة استعادة الأميرة الأفريقية"، وفيه: أجيرى يحسم الجدل حول قائمة المنتخب النهائية.. وفيلم «الممر » لتحفيز اللاعبين للتتويج بالنجمة الثامنة، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة التاسعة.


 

وداخل العدد
 

ـ السيسى يؤكد لرئيس الكونجرس اليهودى العالمى: ضمان حقوق الفلسطينيين يفتح آفاقاً جديدة للتنمية
 

ـ المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة الاستاتيكا "عربى ولغات"
 

ـ قطر تحولت لبنك ينفق أموالا حراما لخدمة الإرهاب

 ومدبولى يشدد على أهمية إعلان الأسعار..ـ الحكومة تحاصر جشع

 

ـ البرلمان يوافق نهائياً على مشروع قانون زيادة المعاشات

 

ـ أردوغان يبيع تاريخ تركيا للتغطية على فشله الاقتصادى

 

 

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الحكومة

الاسعار

الاخوان

السيسى

الثانوية العامة

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