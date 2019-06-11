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اليابان: حاملة طائرات صينية أبحرت بين جزيرتين تابعتين لمحافظة أوكيناوا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:00 م
اليابان: حاملة طائرات صينية أبحرت بين جزيرتين تابعتين لمحافظة أوكيناوا حاملة طائرات
أ ش أ

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ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن حاملة طائرات صينية أبحرت بين جزيرتين تابعتين لمحافظة أوكيناوا.

 

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء، عن الوزارة أن سفينة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية تأكدت من أن حاملة الطائرات قد عبرت بين جزيرة أوكيناوا الرئيسية وجزيرة ميياكو بينما كانت تشق طريقها قادمة من بحر شرق الصين باتجاه المحيط الهادئ صباح اليوم.

 

وقد شوهد عددٌ من السفن التابعة للبحرية الصينية برفقة حاملة الطائرات من بينها سفينة تزويد بالوقود.

 

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية منذ شهر ديسمبر عام 2016 يتم التأكد فيها من عبور حاملة طائرات صينية بين الجزيرتين التابعتين لأوكيناوا.

 


الصين

اليابان

حامبة طائرات

البحرية الصينية

المحيط الهادى

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