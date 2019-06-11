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المحكمة الاقتصادية تحجز دعوى وقف بث قناة BBC للحكم بـ25 يونيو الجارى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:00 م
المحكمة الاقتصادية تحجز دعوى وقف بث قناة BBC للحكم بـ25 يونيو الجارى بى بى سى - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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حجزت المحكمة الاقتصادية الدعوى المستعجلة التى تطالب بوقف بث قناة "BBC" لجلسة 25 يونيو للحكم.

 

وأقام المحامى أشرف فرحات الدعوى رقم 30 لسنة 2019 مطالبا باستصدار حكم قضائى يوقف بث قناة BBC لبثها أخبارا تحرض على الدولة المصرية، وفقا للدعوى.

 

وذكر "فرحات" فى دعواه، إن القناة تنتهج سلوك مخالف فى مجال عملها فمبنى القناة ترخيصه لفندق سياحى وليس إدارى، وبالتالى فهى مخالفة جسيمة.

 

وأضاف الشاكى أن قناة "BBC" تمتثل لقوانين ولوائح لندن البلد التى يقع بها المقر الإدارى للقناة لكن مقرها بالقاهرة ضرب عرض الحائط الذى خالف المعايير المهنية أثناء التغطية للأحداث، ورفضت الالتزام بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بخصوص البث وإعادة البث من داخل استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، وغضت الطرف عن الخطاب الذى تلقته من المجلس الأعلى للإعلام الذى طالب فيه المكاتب العربية والأجنبية بالبث من داخل مدينة الانتاج الإعلامى فى الوقت الذى التزمت فيه كل القنوات المصرية، وبدأوا البث من مدينة الإنتاج بعد توفيق أوضاعهم إلا BBC.


المحكمة الاقتصادية

وقف بث قناة BBC

مخالفات جسمية

مدينة الانتاج الاعلامى

قناة بي بي سي

BBC

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