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الكونغو تعلن الحصبة وباء بعدما أودت بحياة أشخاص أكثر من الإيبولا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:01 م
الكونغو تعلن الحصبة وباء بعدما أودت بحياة أشخاص أكثر من الإيبولا الحصبة فى الكونغو
رويترز

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أعلنت حكومة الكونغو الحصبة وباء بعد أن أظهرت أحدث بيانات لوزارة الصحة أنها أودت حاليا بحياة ما لا يقل عن 1500 شخص بما يزيد بواقع مئة عمن لقوا حتفهم جراء الإصابة بالإيبولا.

وفى حين يركز مسؤولو الصحة على فيروس الإيبولا الأشد فتكا والمنتشر فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذى تعمه الفوضى، فقد جرى الإبلاغ عن نحو 65 ألف حالة اشتباه بالحصبة فى أنحاء الدولة الشاسعة المساحة فى وسط أفريقيا.

وكشفت وزارة الصحة أرقام الحصبة عندما أعلنتها وباء يوم الاثنين.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية اليوم الثلاثاء إن الشهور الخمسة الأولى من 2019 شهدت تسجيل 1500 حالة وفاة من الحصبة، وهو أعلى رقم منذ 2012 والذى مثل أكثر تفش للحصبة فتكا فى العقد الماضى.

وأظهرت أحدث أرقام لوزارة الصحة أن الإيبولا أودى حتى الآن بحياة 1390 شخصا في إقليم نورث كيفو بالكونجو.

 

 


الكونغو

الحصبة

الإيبولا

وباء

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