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العثور على 60 من الروهينجا المسلمين عالقين فى جزيرة تايلاندية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:56 م
العثور على 60 من الروهينجا المسلمين عالقين فى جزيرة تايلاندية الروهينجا
رويترز

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 قال مسؤولون في تايلاند إن السلطات عثرت على قارب صيد كان يحمل ما يزيد على ما يزيد على 60 من الروهينجا المسلمين على شاطئ إحدى الجزر في جنوب البلاد اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول في متنزه تاروتاو الوطني لرويترز إن الركاب، وهم 28 رجلا و31 امرأة وخمسة أطفال، كانوا عالقين في جزيرة راوي التابعة لهذا المتنزه الواقع بإقليم ساتون في جنوب تايلاند بعد تعطل محرك قاربهم.

وخرج عشرات من الروهينجا المسلمين على متن قوارب خلال الشهور الماضية في محاولات للوصول إلى ماليزيا في إطار ما تخشى السلطات أن يكون موجة جديدة لتهريب البشر عبر البحر بعد شن حملة على هذا النشاط في عام 2015.

وقال مسؤول في حكومة ساتون إن الركاب سينقلون إلى البر الرئيسي.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "سيتم التحقيق مع كل فرد لمعرفة ما إذا كانوا ضحايا للاتجار أم مهاجرين غير شرعيين".

ووفقا لمنظمات تابعة للأمم المتحدة، فر ما يربو على 700 ألف من الروهينجا المسلمين إلى بنجلادش في عام 2017 هربا من حملة عسكرية في ولاية راخين في ميانمار.

 


الروهينجا

تايلاند

بنجلادش

متنزه تاروتاو

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