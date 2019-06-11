الرئيسية أخبار عالمية الصين: سنرد على أمريكا حال إصرارها على تصعيد توترات التجارة الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:50 ص الرئيس الصينى شى جين بينج (رويترز) مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة سترد بعزيمة قوية إذ أصرت الولايات المتحدة على تصعيد التوترات التجارة. وأدلى قنج شوانج المتحدث باسم الوزارة بتلك التصريحات فى إفادة صحفية يومية فى بكين. الصين امريكا التجارة الخارجية الصينية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة انخفاض واردات الصين من النفط الخام فى شهر مايو لـ 8 % الإثنين، 10 يونيو 2019 07:27 م رئيس الصين يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع كازاخستان الإثنين، 10 يونيو 2019 06:23 م ترامب يهدد الصين برسوم جديدة ما لم يحضر رئيسها قمة G20 الإثنين، 10 يونيو 2019 04:54 م صحيفة صينية: "قوى أجنبية" تستغل الفوضى فى هونج كونج لإيذاء الصين الإثنين، 10 يونيو 2019 10:27 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟ تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو) الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية وأخرى سويدية اقتربتا من الحدود الأرصاد: اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة المزيد من Trending Plus
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