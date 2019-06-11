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الصين: سنرد على أمريكا حال إصرارها على تصعيد توترات التجارة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:50 ص
الصين: سنرد على أمريكا حال إصرارها على تصعيد توترات التجارة الرئيس الصينى شى جين بينج
(رويترز)

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قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة سترد بعزيمة قوية إذ أصرت الولايات المتحدة على تصعيد التوترات التجارة.

وأدلى قنج شوانج المتحدث باسم الوزارة بتلك التصريحات فى إفادة صحفية يومية فى بكين.

 


الصين

امريكا

التجارة

الخارجية الصينية

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