الصين تؤكد أهمية التعاون مع البنك الدولى لدفع التنمية فى العالم

أ ش أ

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) لي كه تشانغ استعداد بلاده تعميق التعاون مع البنك الدولي والعمل معا على دفع التنمية والازدهار في العالم.

وأعرب تشيانغ - خلال لقائه رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم،الثلاثاء، في العاصمة (بكين) - عن شكر بلاده للبنك الدولي للدعم الذي قدمه لبكين في مجالي الأموال والمعارف، مشددا على أن آفاق التعاون بين الجانبين ما زالت واسعة.

وأشار تشيانغ إلى أن الصين مستعدة لتطبيق المسؤوليات والالتزامات الدولية المستحقة بصفتها أكبر دولة نامية في العالم، وأن بلاده ستواصل تطبيق تخفيض الرسوم والضرائب على نطاق واسع من خلال تعميق الإصلاحات لبناء بيئة أعمال سوقية وقانونية ودولية وتنشيط السوق والارتقاء بالتنمية العالية الجودة.

من جانبه، أكد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن البنك يتطلع إلى تعميق التعاون متعدد المجالات مع الصين في الإطار الثنائي والإطار العالمي.