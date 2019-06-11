كتب أحمد جمعة

صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن السفارة المصرية في موسكو تتابع باهتمام بالغ حادثي الغرق الأليمين اللذين وقعا لثلاثة من المواطنين المصريين المقيمين في روسيا في مدينتي أولينوفسك وتشيبوكساري، حيث تواصلت السفارة مع السلطات المحلية في مدينة أولينوفسك فور تلقيها أنباء غرق المواطنين عبد الرحمن جمال طه أحمد، وأحمد صابر السيد غالي، فضلا عن التواصل مع السلطات المعنية في مدينة تشيبوكساري فور علمها بوفاة المواطن كيرلس ولسن وليم محبوب.

وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن السفارة حرصت على الوقوف على ملابسات الحادثين، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية مرتبطة بحالات الوفاة، بالإضافة إلى الحرص على التواصل مع أسر الضحايا في هذا الصدد.

و قامت السفارة بجهود مكثفة من أجل سرعة نقل جثامين المواطنين إلى أرض الوطن، حيث تكللت جهودها بالنجاح في إنهاء إجراءات نقل الجثامين، والتي من المنتظر أن تنقل يوم الخميس المقبل ، وقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لذوي المواطنين، داعية المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.