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الرئيس العراقى يستقبل السفراء الجدد لدى التشيك والإمارات

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:43 م
الرئيس العراقى يستقبل السفراء الجدد لدى التشيك والإمارات الرئيس العراقى برهم صالح
بغداد (أ ش أ)

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أكد رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح اليوم الثلاثاء، سعى بلاده لتوسيع علاقاته الخارجية فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية تقديم أفضل الخدمات للجاليات العراقية.


وقالت رئاسة الجمهورية العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم سفراء العراق الجدد لدى جمهورية التشيك ودولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة بدء مهام عملهم.


ولفت صالح بحسب البيان، إلى سعى العراق لتوسيع علاقاته الخارجية مع البلدان الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات وبما يعزز من مكانته ضمن الأسرة الدولية ويحقق المصالح العليا للشعب العراقى، مؤكدا أهمية أن تكون أبواب السفارات العراقية مفتوحة لأبنائها.

 


العراق

الرئيس العرافى

سفراء العراق الجدد

الامارات

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