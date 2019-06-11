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الحكم فى زيادة نفقة نجل الفنان طارق الشيخ.. اليوم

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:00 ص
الحكم فى زيادة نفقة نجل الفنان طارق الشيخ.. اليوم محكمة،،ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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تصدر محكمة استئناف أسرة القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار طارق أبو المحاسن، حكمها فى الدعوى رقم 277 لسنة 2018 المقدمة من نجل المطرب الشعبى طارق الشيخ، لزيادة مبلغ النفقة الشهرية.

كان مازن طارق الشيخ قد أقام دعوى ضد أبيه طالبه بدفع نفقة أقارب بأنواعها وقضت محكمة أول درجة بإلزام المطرب بدفع نفقة قدرها 3500 ألف جنيه، مقابل مأكل وملبس وسكن، بعدها قدم الابن استئناف على الحكم الصادر وطالب بزيادة مبلغ النفقة إلى 20 ألف جنيه شهريا، حيث إن أباه ميسور الحال ويتراوح دخله ما بين 500 ألف إلى 600 ألف جنيه شهريا وذلك حسب تحريات المباحث.

 


طارق الشيخ

محكمة الاسرة

نفقة نجل طارق الشيخ

النفقة

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