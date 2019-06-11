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التموين: تكرير زيت الطعام الخام وطرحه على بطاقات التموين

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:00 ص
التموين: تكرير زيت الطعام الخام وطرحه على بطاقات التموين زيت الطعام - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أكد أحمد عبد الوهاب، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يوجد مخزون استراتيجى من زيت الطعام يكفى احتياجات المواطنين لعده أشهر، وأن الشركة تقوم بتكرير زيت الطعام الخام المستورد أو المحلى من خلال الشركات الحكومية، ويتم توفيره للمواطنين من خلال بطاقات التموين، ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأضاف أحمد عبد الوهاب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن شركة الإسكندرية للزيوت والصابون تقوم بتكرير ما يقرب من 12 ألف طن زيت طعام شهريا، بجانب وجود مخزون استراتيجى لدى الشركة، كما ستقوم الشركات الأخرى بتكرير باقى الكميات، لافتا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسنين تقوم بتوفير الدعم للشركة بشكل مستمر.

 


التموين

الاسكندرية للزيوت

زيت الطعام الخام

بطاقات التموين

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