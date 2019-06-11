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التموين تتعاقد على شراء 120 ألف طن قمح مستورد فى مناقصة عالمية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:28 م
التموين تتعاقد على شراء 120 ألف طن قمح مستورد فى مناقصة عالمية قمح - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية  على شراء 120   ألف طن قمح مستورد  من خلال  مناقصة  عالمية من فرنسا  ورومانيا وجاءت الكمية المتعاقد عليها مناصفة من الدولتين 60  ألف طن من فرنسا و60  ألف طن من رومانيا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه  الجهات المسوقة للقمح المحلى، وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

كما يجرى فرز القمح الوارد بمعرفة اللجنة المشكلة لكل مورد على حدى، طبقًا للبيانات المدونة ببطاقة الرقم القومى الخاص به، وطبقًا للنموذج المعد لذلك والتوقيع عليه من جميع أعضاء اللجنة وتسليم صورة منه للمورد لمطابقته على أصل المحضر الموجود، وأن يجرى تجميع المستندات الخاصة بكل عميل لاستخراج الشيك أو السداد للمورد خلال 48 ساعة.

 


التموين

قمح روسى رومانى

هيئة السلع التموينية

استيراد قمح روسى ورومانىٌ

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