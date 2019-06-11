الإمارات تطلق حملة لإغاثة متضررى سيول اليمن

إيمان حنا

فى إطار مساعى التحالف العربى الداعم للشرعية باليمن لإنقاذ المتضررين من السيول فى اليمن، أطلقت الإمارات حملة عاجلة لإغاثة ضحايا السيول التي شهدتها مؤخراً المحافظات الجنوبية، وشملت المساعدات سحب مياه الأمطار، من الشوارع والأحياء السكنية، وتقديم مساعدات إغاثية وإيوائية للنازحين في مخيماتهم، بحسب وكالة أنباء (وام).

كما شملت الحملة تقديم مساعدات إغاثية وإيوائية للنازحين، وسارعت الفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر الإماراتى بالنزول إلى مخيمات النازحين، للاطلاع على أوضاعهم والأضرار التي تعرضوا لها بهدف مساعدتهم وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على تسيير دفعة عاجلة من الخيام للنازحين في مخيم «الرباط» وتوزيعها على الأسر التي تعيش بلا مأوى ، وتتبعها قافلة مساعدات أخرى تضم خياماً ومساعدات للمخيم خلال الساعات القادمة.