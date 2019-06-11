الإفتاء توضح حكم رسم "التاتو" للرجال.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

أكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، أن وضع الرجال وشما حرام شرعًا، لأن فيه تشبها بالنساء وتشويها للخلقة التى خلقها الله سبحانه وتعالى.

وأضاف ممدوح، من خلال بث مباشر له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الوشم ليس بزينة وإن كان زينة فالتزين ليس من شأن الرجال، قائلا: "ولا أقصد بالتزين هنا التعطر وما إلى ذلك ولكن التزين الذى هو من شأن النساء، فإذا تزين الرجل بالعطر فهذا حلال طبعًا".

وتابع مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية: "الوشم فضلا عن أنه تشويه للخلق فهناك أنواع منه – على حد علمى – يحدث فيه وخز بالإبر ونزيف للدماء لوضع ألوان تحت الجلد".