الإجهاد والتوتر يؤثران على جمالك.. فتشى عن السبب وظبطى نفسيتك

كتبت هند عادل

الجمال يبدأ من الداخل جملة شائعة، ولكن تبين أن لها أسبابا علمية وصحية، فالبشرة والجلد هما أكبر عضو في الجسم وأى مشاكل نفسية يتعرض لها الإنسان يكون لها أثر واضح على شكل البشرة.

الإجهاد يضر البشرة، حيث تؤثر الزيادة الكبيرة في هرمون الكورتيزول ما يضر بأعصابك ،حسبما ذكر موقع" healthline".

يمكن للنظام الغذائى أو منتجات العناية بالبشرة أن تتسبب في مشاكل الجلد ولكن من المهم أيضًا اعتبار الإجهاد سببًا محتملاً خاصة إذا ظهر الطفح الجلدي من العدم أو استمر لفترة طويلة بعد إجراء اختبار لكل شيء.

الإجهاد العقلي والجسدي والهرموني يغير الجلد اعرف السبب



الإجهاد من التعرض للشمس



الأشعة فوق البنفسجية هى مادة مسرطنة عن طريق التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الجلد.

سواء أكان ذلك في صورة أشعة الشمس الطبيعية أو وسائل اصطناعية مثل دباغة الأسرة، فإن امتصاص الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يشير إلى خلايا الدم للهرع إلى المنطقة المكشوفة في محاولة لإصلاحها. يتحول هذا إلى حروق شمس ولكنه لا ينتهي عند هذا الحدقد يؤدي التعرض المفرط للإشعاع فوق البنفسجي إلى ظهور بقع داكنة وشامات وحتى سرطان الجلد.

الاصابة بالأمراض الجلدية قد يكون السبب ورائه نفسي

الصدفية و الأكزيما و التهاب الجلد غالبًا ما تكون نتيجة للالتهاب لكن الدراسات تظهر أيضًا أنه عندما يكون عقلك في حالة فرط في المخ فإنه يؤدى للإصابة بها فالإجهاد يجعل من الصعب على بشرتك أن تنظم وتظل متوازنه.

يمكن أن يسبب الالتهاب أيضًا حب الشباب ولكن تذكر أن بعض الحالات الجلدية مثل الوردية يمكن أن تبدو حب الشباب أيضًا من المهم ملاحظة الفرق قبل معالجة الحالات بما في ذلك ما إذا كان تهيجك أو عدمه ناتجًا عن الإجهاد أو الحساسية أو منتجًا سيئًا.

تبدأ مكافحة التهاب التوتر في القضاء على السبب قد يكون من الصعب أو المستحيل معرفة السبب الدقيق وراء إجهادك ولكن لا تزال هناك طرق لتهدئة الحرائق بالطعام أو التمارين أو العلاج.

القضاء على التوتر



مارس تدبير الإجهاد طويل الأجل مثل التأمل أو اليوجا.

تجنب الأطعمة المصنعة أو المحليات الصناعية.

اختر الفاكهة على المحليات الصناعية وزيت الزيتون بدلاً من السمن والسمك بدلاً من اللحم الأحمر.