الأقصر تحارب ظاهرة ختان الإناث بتنظيم ندوات توعية السيدات بخطورة الظاهرة

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة الطود شرقى محافظة الأقصر، يوم الخميس المقبل، ندوة تثقيفية لدعم الأولويات الأساسية وتوعية السيدات والفتيات بخطورة ظاهرة "الختان" من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص للحياة أفضل،وذلك فى إطار المشاركة الفعالة بين مؤسسات المجتمع المدنى والأهلى والجهات الحكومية، حيث تقام بجمعية الندوة برعاية نجع أبوبكر لتنمية المجتمع بمدينه الطود، وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ووحدة حماية الطفولة بمركز الطود.

ومن المقرر أن يتم خلال الندوة مناقشة سبل زيادة الوعى من عدم المساواة التى تواجهها الفتيات فى جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن،وهذا التفاوت يشمل مجالات مثل الحق فى التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية،والرعاية الصحية والطبية،والحماية من التمييز والعنف، الحق فى العمل، والحق فى الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر فى إطار الاحتفالات باليوم العالمى لا لختان الإناث.