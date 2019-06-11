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الأقصر تتجمل.. البدء فى مشروع "الهوية البصرية" وتطوير المناطق الأثرية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:00 ص
الأقصر تتجمل.. البدء فى مشروع "الهوية البصرية" وتطوير المناطق الأثرية الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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خطوات جادة لتقديم عاصمة السياحة العالمية محافظة الأقصر فى أبهى صورها أمام الأفواج السياحية المختلفة التى تتوافد فى الصيف، والوصول لأعلى مستويات الجمال قبل دخول الموسم الشتوى المقبل، وذلك عبر تنفيذ كل خطوات العمل فى مشروع "الهوية البصرية للأقصر"، والذى يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتشرف عليه محافظة الأقصر.

الأقصر-تسير-بخطوات-جادة-في-مشروع-الهوية-البصرية-للأقصر-برعاية-الرئيس-السيسي--(1)

وانطلق مشروع "الهوية البصرية" بمحافظة الأقصر، خلال الفترة الماضية بالتعاون، بهدف إظهار الأقصر بشكل شبابى عالمى جديد، لدعم التاريخ والآثار الفرعونية التى تهم شباب مصر والعالم أجمع من الذين يهتمون بالتراث الفرعونى، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تبنيه، فى المؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة، حول "الهوية البصرية لمصر"، والذى يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الهوية والترويج السياحى لمصر.

الأقصر-تسير-بخطوات-جادة-في-مشروع-الهوية-البصرية-للأقصر-برعاية-الرئيس-السيسي--(2)

وبحث سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء هشام شادى مع القيادات التنفيذية للمحافظة خطة العمل الخاصة بتطبيق مشروع الهوية البصرية بالمحافظة، حيث وجه بعمل دراسة وتصور لجميع وسائل النقل الجماعى على مستوى المحافظة، بما يتماشى مع الهوية البصرية، وإحلال وتجديد عربات التاكسى والحنطور والفلايك بما يتماشى مع المنظومة الخاصة بالمشروع الخاص بالاتصالات "LUXOR GO، وسرعة الانتهاء من شكل وحجم وتكلفة كود الـ"QR" التى سيتم وضعها على جانب التاكسى أسفل الرقم وخلفية عربة الحنطور.

الأقصر-تسير-بخطوات-جادة-في-مشروع-الهوية-البصرية-للأقصر-برعاية-الرئيس-السيسي--(3)

ووجه سكرتير عام محافظة الأقصر بمخاطبة الجهات المعنية المشاركة (السكة الحديد ـ الآثار ـ الداخلية ـ مطار الأقصر) بضرورة الالتزام بالهوية البصرية فى ما يخص أى منشأة خاصة بهم، والتنسيق بخصوص العلامات الإرشادية الخاصة بخدمة الـ"واى فاى" التى يتم وضعها فى المناطق الأثرية، كما كلف سكرتير عام محافظة الأقصر مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعمل دراسة على البوابات الأربع لمداخل محافظة الأقصر الرئيسية بما يتماشى مع رؤية الهوية البصرية والتصميم الخاص بكلية الفنون الجميلة.

الأقصر-تسير-بخطوات-جادة-في-مشروع-الهوية-البصرية-للأقصر-برعاية-الرئيس-السيسي--(4)

وقال العميد أيمن الشريف، رئيس مجلس مدينة الأقصر، إنه تم الانتهاء من طلاء الواجهات باللون الموحد بشارع خالد بن الوليد، وتتم مواصلة العمل بجدية فى كافة الشوارع والميادين الرئيسية للمحافظة، كما تخرج حملات نظافة وتجميل يومية لرفع كافة المخلفات والقمامة حيث تم خلال الـ4 أيام الماضية رفع 29 طنا من المخلفات الصلبة من الشوارع لإضفاء المزيد من الجمال بالشوارع أمام الضيوف والسياح.

الأقصر-تسير-بخطوات-جادة-في-مشروع-الهوية-البصرية-للأقصر-برعاية-الرئيس-السيسي--(5)

وأضاف العميد أيمن الشريف لـ"اليوم السابع" أن مشروع تنفيذ الهوية البصرية، وطلاء الواجهات باللون الموحد بشارع خالد بن الوليد السياحى يعد بمثابة خطوة مهمة جدا للقضاء على التشوه البصرى الذى تعانى المدينة منه، ويساهم فى تقديم صورة قوية لذاكرة السائحين وضيوف جمهورية مصر العربية تتماشى مع العصر الحديث، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة المهمة سوف تقضى على هذا المظهر غير الحضارى، والذى يجرى تطبيقه على كافة الشوارع الرئيسية المهمة، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد إضافة للمدينة وجزءا كبيرا من الدعاية لتنشيط السياحة بها.

الأقصر-تسير-بخطوات-جادة-في-مشروع-الهوية-البصرية-للأقصر-برعاية-الرئيس-السيسي--(6)

وتعود فكرة مشروع "الهوية البصرية للأقصر" لعدة شهور مضت، حيث بالتعاون بين محافظة الأقصر والجامعة الألمانية بتقديم مشروع يهدف لإظهار الأقصر بشكل شبابى عالمى جديد، لدعم التاريخ والآثار الفرعونية التى تهم شباب مصر والعالم أجمع من الذين يهتمون بالتراث الفرعونى، ولاقت قبولا كبيرا من رجال السياحة والآثار بالمحافظة، بهدف وضع لوجو وأشكال محددة لمدينة الأقصر التى تعتبر أعظم مدينة أثرية فى العالم بالألوان الحديثة المتطورة فى ذلك المشروع، ووصل المشروع للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد شرح الطالبتين بالجامعة الألمانية ياسمين سليمان وغادة والى فى المؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة، حول "الهوية البصرية لمصر"، ووجه الرئيس تعليماته لوزير الدفاع ببدء الإجراءات لتبنى مشروع الشابتين المصريتين.

الأقصر-تسير-بخطوات-جادة-في-مشروع-الهوية-البصرية-للأقصر-برعاية-الرئيس-السيسي--(7)
 

 

الأقصر-تسير-بخطوات-جادة-في-مشروع-الهوية-البصرية-للأقصر-برعاية-الرئيس-السيسي--(8)
 

 

الأقصر-تسير-بخطوات-جادة-في-مشروع-الهوية-البصرية-للأقصر-برعاية-الرئيس-السيسي--(10)
 

 

الأقصر-تسير-بخطوات-جادة-في-مشروع-الهوية-البصرية-للأقصر-برعاية-الرئيس-السيسي--(12)
 

 

الأقصر-تسير-بخطوات-جادة-في-مشروع-الهوية-البصرية-للأقصر-برعاية-الرئيس-السيسي--(13)
 

 

الأقصر-تسير-بخطوات-جادة-في-مشروع-الهوية-البصرية-للأقصر-برعاية-الرئيس-السيسي--(14)
 

 

الأقصر-تسير-بخطوات-جادة-في-مشروع-الهوية-البصرية-للأقصر-برعاية-الرئيس-السيسي--(15)
 

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