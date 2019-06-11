وأكد سفيان القضاة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية - تضامن الأردن مع حكومة وشعب جمهورية مالي الصديقة في مواجهة الإرهاب والعنف الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلاد.

وعبر عن أحر التعازي بالضحايا، مؤكدا موقف الأردن الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق، أيا كان مصدره ومنطلقاته.

وارتكبت مجزرة في قرية تسكنها قبيلة دوغون بمنطقة شانغا وأودت بحياة 95 شخصا على الأقل، كما فُقد 19 آخرون.

وقال مسؤول محلي -في تصريح الأحد الماضي - إنه تم العثور على 95 جثة محترقة، مرجحا أن الحصيلة سترتفع إذ يجري البحث عن آخرين، مشيرا إلى أن المهاجمين أضرموا النار في القرية وقضوا على كل من حاولوا مغادرة المساكن، لافتا إلى أن "القرية دمرت بشكل شبه كامل".

