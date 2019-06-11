اسباب اصفرار العين مشاكل فى الكبد

كتبت فاطمة ياسر

يعانى البعض من ظهور اصفرار في العين، وهذا الأمر يتسبب فى شعورهم بالقلق والتوتر، وتنتابهم الرغبة الملحة فى البحث عن أسباب هذا الأمر، وأسباب التعرض لاصفرار فى العين، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز الأسباب المؤدية للإصابة باصفرار فى العين، وذلك وفقا لموقع "health".

يتعرض البعض للإصابة باصفرار العين المفاجئ، وهذا الأمر يعرض الشخص المصاب للإصابة بالهلع والذعر، وهذا الاصفرار هو تغير مفاجئ فى لون العين أو تغير الجزء الملىء باللون الأبيض داخل العين.



اسباب اصفرار العين

وعندما ترتفع نسبة مادة "البيليروبين" فى الدم يتسبب فى هذا الأمر حدوث تغير فى لون العين، وتصبح مائلة للون العين المائل للاصفرار، وهذا الأمر يعد دليلا واضحا على التعرض والإصابة بمشكلة صحية ما، ويجب البحث عنها سريعا تجنبا لحدوث المضاعفات.

أسباب اصفرار العين

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة باصفرار العين، وهذه الأسباب منها التالى:

- قد يكون اصفرار العين علامة ومؤشر إلى وجود مشكلة ما لأمراض الكبد فالإصابة بالتهاب الكبد الوبائى "أ" يتسبب فى اصفرار العين.

- فى بعض الأحيان يعانى بعض الأشخاص من مشكلة ما فى المرارة، ويتعرض الشخص لانسداد القناة المرارية، فيتسبب فى الإصابة باصفرار العين.

- حدوث مشاكل فى القناة الصفراوية كالتهاب أو انسداد يتسبب هذا الأمر فى الإصابة باصفرار العين.

- هل تعلم أن إصابتك بالأنيميا يتسبب فى إصابة العين بالاصفرار، هذا الأمر يعد واقعيا وحقيقيا، لذا عليك إجراء تحليل نسبة الهيموجلوبين، ولمعرفة إذا كنت تعانى بالفعل بالأنيميا أم لا.

- قد يتسبب إصابتك بالتهاب فى البنكرياس للإصابة باصفرار فى العين.

- التعرض للإصابة بسرطان الكبد يتسبب فى تعرضك لاصفرار فى العين.