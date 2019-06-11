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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام التعاملات للجلسة الثالثة على التوالى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:56 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام التعاملات للجلسة الثالثة على التوالى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 888 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 762.069 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 162.6 مليون ورقة مالية بقيمة 791.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.24%، والعرب على 9.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.51%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 15.4 مليون جنيه، 748 ألف جنيه، 74.6 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 54.5 مليون جنيه، 69.8 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 14206 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 17555 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 605 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1546 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 451 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 68 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.
 

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