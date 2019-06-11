إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على محور الضبعة

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة من محافظة القاهرة بإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب سيارة، مساء اليوم، بالكيلو 50 على طريق الضبعة-القاهرة، ونقلت سيارات الإسعاف و 5 مصابين إلى مستشفى ومصابتين إلى مستشفى العلمين للعلاج.

استقبل مستشفى الضبعة المركزي، ياسمين شريف محمد حسين "6سنوات" مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وجنا رمضان علي محمد "11سنة" مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ومنة شريف محمد حسين "11سنة" مصابة بجرح متهتك بالكتف الأيسر واشتباه كسر بالكتف، وشريف محمد حسين "43 سنة" مصاب بجرح قطعي بفروه الرأس حوالي 6سم واشتباه كسر بالزراع الأيسر، ونهى السيد بسيس "38 سنة" مصاب بكدمة شديدة بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

كما استقبل مستشفى العلمين المركزي، مني السيد بسيس "40 سنة" مصابة بكدمات و سجحات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف داخلي بالبطن، وهبه السيد عبد الحليم " 39 سنة" مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفك السفلي واشتباه نزيف داخلي بالبطن وكسر بالساق اليمنى ، تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.