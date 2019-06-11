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إصابة شخصين بطلقات نارية فى حفل زفاف بمدينة بنها

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:21 م
إصابة شخصين بطلقات نارية فى حفل زفاف بمدينة بنها اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبيه - نيفين طه

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أصيب شخصان بطلقات نارية بعرس بمدينة بنها، إثر قيام أصدقاء وأشقاء العريس، بإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا بحفل العرس، تم  ضبط مطلق الأعيرة النارية وصديق له أخفى الأسلحة النارية التى تسببت فى الواقعة داخل سيارته، تم  نقل المصابين للمستشفى بنها الجامعى، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى العقيد حسنى نصار مفتش مباحث مركز بنها، بلاغا من عمليات النجدة، بوجود إطلاق أعيرة نارية ومصابين أمام قاعة كبرى للأفراح بناحية كفر الجزار دائرة المركز.
 
أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتبين وجود حفل عُرس "م. م" طالب، وتبين من  تحريات العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، قيام أصدقاء وأشقاء العريس بإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا بحفل العُرس من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، حيث نتج عن إصابة كل من "س. م. م" طالب، مصاب بطلق ناري بالقدم اليسرى فتحة دخول وخروج و"أ. م. ع" حاصل على دبلوم تجارة، من محافظة الشرقية  مصاب بطلق نارى بالكتف الأيمن فتحة دخول وخروج، تم  نقلهما لمستشفى بنها الجامعى للعلاج.
 
وتبين إخفاء "أ. س" طالب السلاح المستخدم بداخل سيارته الخاصة، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وصديقه "م. ع".
 
بمواجهتهما أقر بقيام الثانى بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجا بالعُرس، وجرى بإرشاده عن مكان السلاح المستخدم داخل سيارة الأول عبارة عن 3 أسلحة بندقية آلية وعدد (25) طلقة من ذات العيار، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 

مدير امن القليوبيه

سلاح نارى

مباحث القليوبية

بنها

حفل زفاف

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