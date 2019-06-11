إزالة التعديات على بحيرة البرلس ونهر النيل فى حملة مكبرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت شرطة المسطحات المائية، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وبقيادة العميد محمد غالب مدير ادارة المسطحات والبيئة بمديرية الأمن، من تحرير 5 قضايا ضبط جوابى صيد زريعة، بواقع 5 جوبية، و5 قضايا ضبط غزل دورة مخالف بطول 500 متر تقريباً، وإزالة 30علبة غزل دورة مخالف بطول 3000 متر تقربياً.

كما تمكنت، من إزالة 20 جوبية صيد زريعة مخالفة، وإزالة 40 غريزة خشبية معدة للصيد المخالف، وإزالة 400 متر غزل طيور مهاجرة، وإزالة حالة من تحاويط ورد النيل على مساحة فدان تقريباً.

كما أسفرت جهود قسم مسطحات البرلس، عن إزالة 100 علبة غزل دورة مخالف بطول 10 آلاف متر تقريباً، وإزالة 400 جوبية صيد زريعة مخالفة، وازالة 350 غريزة خشبية معدة للصيد المخالف، وإزالة 2600 متر غزل طيور مهاجرة، و20 قضية غزل دور وتحاويط بطول 2000 متر، و30 قضية ضبط جوبية صيد زريعة، و14 قضية ضبط غزل مخالف بطول 700متر تقريباً، و3 قضايا ضبط ماكينة كبوتة معدلة تعديل محلى الصنع، و3قضايا في مجال حماية البيئة من التلوث.

كما أسفرت جهود قسم مسطحات دسوق، عن تحرير قضية في مجال حماية البيئة من التلوث، وقضيتين في مجال حماية الملاحة الداخلية، و9 قضايا في مجال حماية الثروة السمكية، وقضيتين في مجال حماية الإنتاج الحيواني الإتجار في الأعلاف، و3 قضايا في مجال حماية الإنتاج الزراعى الإتجار من المبيدات، وقضيتين في مجال حماية الأراضي الزراعية.

قال الدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ،إن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، وسيتم تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد، وتزويده بكافة الإمكانيات والأجهزة، كما تم تدشين 2 لانش أمنى بتكلفة تتجاوز4 ملايين جنيه، خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى، لحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء، في ظل اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون والحفاظ على الثروة السمكية والاقتصاد القومي للدولة.

وأوضح " المحافظ"، انه يتم استكمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس والانتهاء من إقامة ثلاث قنوات إشعاعية مع استكمال تطهير بوغاز البرلس لضمان سهولة تدفق مياه البحر المتوسط من وإلى بحيرة البرلس عبر البوغاز، لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية البحيرات المصرية، وإزالة التعديات عليها كأهم المصادر الطبيعية للأسماك.