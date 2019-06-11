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أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين : امتحان الانجليزى جاء غير مطابق للمواصفات

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:33 م
أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين : امتحان الانجليزى جاء غير مطابق للمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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أكد رضا منصور رئيس مجلس أمناء مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية، أنه تواصل مع طلاب الثانوية العامة بخصوص امتحان اللغة الانجليزية وأكدوا أنه غير مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية. 
 
وتقدم رئيس مجلس الأمناء بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم أكد فيها أنه حرصا على مستقبل طلاب  مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM ومستقبل هذه المدارس يجب رفع الظلم عن طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوى ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والطالبات.
 
وأوضح أنه  بخصوص امتحان اللغة الانجليزية استعداد القبول للجامعات URT English جاء غير مطابق للورقة الامتحانية فمن المعروف أن امتحان URT بديل لامتحان ACT فهو النسخة المصرية منه وبما أنه امتحان لغة انجليزية فهذا يستلزم أن يكون نصف الامتحان مخصص للغة الانجليزية English و النصف الاخر مخصص لمهارة القراءة Reading وان يكون كل من هذين القسمين منفصلا عن الأخر ولكن فى ورقة امتحانية واحدة وهو ما لم يحدث فى هذا الامتحان حيث أنه جاء فى غالبيته منصبا على مهارة ال Reading فقط باستثناء ثلاثة أو أربعة أسئلة فى الإنجليزى مما يعنى ان الامتحان غير مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية على الاطلاق. 
 
وتابع أن الامتحان جاء من مواقع  على شبكة الانترنت وهو ما يهدم مبدأ تكافؤ الفرص ويخل خللا بليغا بمواصفات الامتحان بالاضافة إلى بعض الأخطاء الاملائية والتى لها تأثير على اختيار الطلاب للاجابات الصحيحة، كمان أن صياغة الأسئلة غير محكمة أربكت الطلاب فكثير من الاسئلة على هذا النحو وأيضا أسئلة له أكثر من إجابة واحدة صحيحة وهو ما يخالف مواصفات الامتحان.
 
 
وفى السياق ذاته قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم بحث الشكوى والمذكرة المقدمة للتأكد من شكاوى الطلاب حول الامتحان بالتنسيق مع واضعوا الأسئلة. 
 
 

 


التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحانات

طلاب المتفوقين

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