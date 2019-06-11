أصحاب الأكشاك ببنى سويف يستغيثون لرفع سعر حق الانتفاع.. والمحافظ: بابى مفتوح

أثار قرار محافظ بنى سويف برفع قيمة حق انتفاع الأكشاك الكائنة بشارع عبد السلام عارف بمدينة بنى سويف العاصمة، غضب أصحابها وطالبوا بإعادة النظر فى القرار نظرا لضعف عائدها الذى ينفقون منه على أسرهم.

"اليوم السابع" التقى أصحاب الاكشاك للاستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم، حيث قالوا: "نقلتنا المحافظة والوحدة المحلية عام 1999 من أماكن مختلفة بمدينة بنى سويف العاصمة إلى مكاننا الحالى بشارع محمد متولى الشعراوى "عبدالسلام عارف سابقا" وتسلمنا 106 كشك، عبارة عن حائطين قصيرين من الطوب على مساحة طولها متر وأربعين سنتيمترات والعرض مثلها، واستكملنا البناء والتشطيبات على نفقتنا الخاصة، واتفق معنا المسؤولين على سداد 20 جنيها شهريا بإيصالات ، قيمة حق انتفاع و قرض ينتهى بعد ثلاث سنوات وتصبح الاكشاك ملكا لنا، ولكن مسؤولى المحافظة والوحدة المحلية لم يوفوا بوعدهم، وطالبونا بالاستمرار فى سداد المبلغ الشهرى ما دفع بعضنا إلى التوقف عن السداد فأقاموا دعاوى قضائية لطردهم ، ثم تراجعوا عن ذلك مقابل الاستمرار فى السداد.

وأضاف أصحاب الاكشاك: "يتنوع نشاطنا التجارى مابين بيع الحمام، ملابس، أحذية وغيرها، وخلال الصيف تتعامد الشمس على الاكشاك معظم ساعات اليوم ما يجعلنا لا نفتح ونمارس عملنا سوى بعد العصر، الاكشاك مصدر دخلنا الوحيد وبرغم ما تدره من عائد قليل إلا اننا نشكر الله عليه، وجميعنا لديه أبناء فى مراحل التعليم المختلفة وبينهم بنات مقبلات على الزواج ، وبيننا من حصل على دبلوم صناعى فى منتصف الثمانينيات وتوقفت القوى العاملة عن تعيين الخريجين وقتها، فاتخذ من عائد الكشك مصدرا للإنفاق على أسرته، كما أن هناك مجموعة من أصحاب الاكشاك نقلتهم الوحدة المحلية من الشارع الرئيسى الى ممر ضيق خلف الاكشاك لا أحد من الزبائن يعرفه، وذلك بعد عمل اتجاه جديد " منزل "للسيارات القادمة من شارع الدهشورى، ما دفع بعض أصحاب الاكشاك إلى غلقها .

وتابع أصحاب الأكشاك، برغم ارتفاع الأسعار وإعراض المواطنين عن الشراء، علاوة على سدادنا فاتورة كهرباء لعدادات تجارية و إيصال نظافة علاوة على التأمينات والضرائب، إلا أننا فوجئنا منذ أيام قلائل بمسؤولى المنطقة الأولى التى تقع الاكشاك فى نطاقها يبلغونا بقرار المحافظ برفع قيمة سداد حق الانتفاع من 20 إلى 400 جنيها مع مطالبتنا بالتوقيع على عقد بنوده ليست فى صالحنا .

ومن جانبه أشار المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، إلى أنه شكل لجنة لتقنين أوضاع الاكشاك القديمة وإبرام عقود لأصحابها تضمن حقوقهم وتحافظ على حق المحافظة بما يتناسب وأسعار السوق الحالية دون اجحاف أو ظلم للمواطنين ، ومع ذلك فإن باب مكتبه مفتوح لمقابلة وفد من أصحاب الاكشاك للاستماع إلى مطالبهم والوصول إلى حل يرضيهم .