أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11-6-2019 والتباين يسيطر على تعاملات منتصف الأسبوع

كتبت- هبة حسام

تباينت أسعار العملات فى تعاملات اليوم الثلاثاء 11-6-2019، منتصف أيام الأسبوع المصرفى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث ارتفعت بعض العملات أمام الجنيه المصرى، فى مقدمتها اليورو الأوروبى، بينما تراجعت أسعار عملات أخرى، منها الدولار الأمريكى، الذى سجل انخفاضا فى بعض البنوك، بينما استقر سعره فى بنوك أخرى.

"اليوم السابع" ينشر أسعار العملات فى تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، علاوة على سعر الدولار مقابل الجنيه، بحسب آخر تعاملات عدد من البنوك العاملة فى مصر، وذلك حرصا على التعريف بالتغيرات التى تطرأ على أبرز العملات الأجنبية والعربية أمام العملة المصرية.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.89 للشراء، 19.04 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 21.17 جنيه للشراء، و 21.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند ختام تعاملات الأمس، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.44 جنيه للشراء، و 4.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم بشكل طفيف، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 54.99 جنيه للشراء، 55.38 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى مصر



واصل سعر الدولار تراجعه على مستوى عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بينما استقر فى بنوك أخرى، ليسجل الآتى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



16.67جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



16.70جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة



16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع