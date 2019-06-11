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أخطاء شائعة للإسعافات الأولية.. منها قلب الرأس أثناء نزيف الأنف

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:30 ص
أخطاء شائعة للإسعافات الأولية.. منها قلب الرأس أثناء نزيف الأنف اخطاء فى الاسعافات الأولية احذر منها أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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قد يتعرض الجميع لبعض الإصابات التى تتطلب تقديم إسعافات أولية سريعة، مثل الجرح أو الحرق البسيط ولكن من الأشياء التى لا يجب عليك فعلها إذا كنت تقوم بإسعاف أحد وذلك وفقا لتقرير موقع " medicinenet"

قلب الرأس خلال نزيف في الأنف
 

قلب الرأس للخلف أثناء النزيف يجعل الدم يرجع في الجزء الخلفي من الحلق مما قد يسبب تقيؤ من الدم.

قلب الرأس خلال نزيف في الأنف
قلب الرأس خلال نزيف في الأنف

 

وضع الثلج على الحرق
 

استخدام الثلج مع اختيارات أخرى مثل وضع معجون الأسنان وزبدة الكاكاو يمكن أن تحبس الحرارة داخل الحرق وتزيد الأمور سوءًا، كما أن تجميد الأنسجة بالجليد أمر غير مفيد.

 

وضع الثلج على الحرق
وضع الثلج على الحرق

 

نقل شخص مصاب بجروح خطيرة
 

إذا كنت أول من شاهد حادثًا سيئًا مثل حطام سيارة أو إصابة رياضية مدمرة، فإن تحريك الشخص قد يعرض حياته للخطر، فيمكن أن يكون لديه إصابة خطيرة في النخاع الشوكي ، وأي نوع من الحركة قد يؤدي إلى تلف عصبي دائم أو شلل.

كمادات ساخنة
كمادات ساخنة

 

وضع كمادات ساخنة على الالتواء أو الكسر
 

سوف تزيد  الحرارة من تدفق الدم وبالتالى زيادة الالتهاب مما قد يؤدي إلى زيادة التورم.

 

إزالة الشاش من على الجرح
 

تساعد عوامل التخثر في سطح الدم في وقف النزيف ، فيمكن أن يتسبب إزالة الشاش القديم فى جعل الجرح يبدأ في النزيف من جديد.

 


اسعافات أولية

نزيف الانف

التهاب الجلد

التورم

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