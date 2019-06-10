ولفت بيان للوكالة الدولية اليوم الاثنين - من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا - إلى أنه في الشهر المقبل سوف يتم إطلاق مشروع جديد لزيادة فرص التعاون الممكنة فى الطاقة النووية بين الدول الأعضاء .

وأشار البيان إلى أن الاستعدادات تسير بشكل جيد للمؤتمر الدولي حول تغير المناخ ودور الطاقة النووية في أكتوبر المقبل منوها إلى أن هذا المؤتمر سوف يسلط الضوء على العديد من الطرق التي يمكن للتكنولوجيا النووية من خلالها تقديم حلول مجربة لبعض أكثر التحديات المناخية إلحاحًا اليوم.

وذكر البيان أن زيادة الاعتماد على استخدام الطاقة النووية سوف يساهم في التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة بينما تساعد التقنيات النووية الأخرى دول العالم على مراقبة تأثير الانبعاثات على المحيطات والتربة والتكيف مع أنماط المناخ المتغيرة .

ونوه البيان إلى التزام الوكالة بتشجيع التطبيقات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية وتعزيز السلامة والأمن النوويين وتنفيذ الضمانات لتطوير التعاون التقني لافتا الى استمرار جهود بناء الشراكات وزيادة التعاون الفني.