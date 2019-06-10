وفد من الأمومة والطفولة يبحث إقامة تدريب حول الأطفال المعرضة للخطر بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، وفد من المجلس القومى للطفولة والأمومة وأعضاء وحدة حماية الطفل، وذلك لبحث إقامة برنامج تدريبى بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا مع أعضاء وحدة حماية الطفل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى بخصوص الأطفال المعرضة للخطر والتدخل السريع.

وقال رئيس المدينة – خلال اللقاء - إنه لا بد من الاهتمام بالأطفال خاصة تحت سن 15 عام المعرضين للخطر، وحمايتهم من العنف والاستغلال والإيذاء والانتهاك تطوير أوضاعهم ومراقبتهم، وأيضا التدخل السريع للأطفال الذين يعملون فى ظروف خطيرة لا تتناسب مع أعمارهم وتقديم الخدمات المناسبة لإزالة الخطر عنهم، وأيضا تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى دورها فى تنمية وخدمة المجتمع وحماية الاطفال ضد جميع اشكال العنف.

وأكد محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، على ضرورة التعامل الفورى مع جميع الشكاوى التى ترد إلى وحدة حماية الطفل، وتذليل إلى عقبات تواجه الوحدة لحماية الاطفال من العنف والاستغلال والإيذاء والانتهاك.