هند لمحكمة الأسرة: "زوجي أجهضني 3 مرات نتيجة بخله المرضي وعايزة اتطلق"

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة، دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، وادعت فيها حرمانها من الأمومة طوال 5 سنوات زواج، بسبب بخل زوجها المرضي وخشيته من تحمله أعباء مالية.

وقالت "هند.ح.أ" البالغة من العمر 23 عام :عانيت من تصرفات زوجي وطريقته فى إدارة حياتي، وبخله المرضي الذى يصل لوضع أقفال على الطعام والشراب والغاز والكهرباء خوفا من سوء استهلاكي لها، ليتسبب فى خسارتي لصحتى من كثرة العنف الذى رأيته على يديه.

وتابعت : تسبب فى حرمانى من أن أصبح أم، وأجهضني 3 مرات متعمدا بعد أن أنهال على بالضرب المبرح، ركلنى على بطنى لأصاب بنزيف حاد، وفى كل مرة أذهب إلى المستشفي بين الحياة والموت ودون أن يكلف نفسه بالتوجه معى، ويهدد أهلى لعدم إبلاغ الشرطة عنه.

وأضافت الزوجة: تحملت الصمت فى حياة زوجية بائسة خوفا من جبروته وعنفه، أرهقت أعصابى بسبب المشاكل التى يحدثها فذهبت لمنزل أهلى ولكنهم تصدوا لرغبتى بالطلاق والبقاء معه، ليجبرني على توقيع إيصالات أمانه وشيكات للديانة والتعرض للتهديدات بالقتل والسجن، وبعدها هجرني ولاذ بالهروب وتركني أتحمل نتيجة أخطائه.